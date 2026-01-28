Иран заявил о вступлении в третью фазу конфликта с США и Израилем

ТЕГЕРАН, 28 января. /ТАСС/. Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади. По его словам, первыми двумя были 12-дневная война в июне 2025 года и организованные Вашингтоном в январе 2026 года беспорядки в стране.
«Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война, второй — беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу», — указал он. По словам Гарибабади, все, что сейчас происходит вокруг Ирана, и является началом очередной фазы конфликта.
«Да, они сменили тактику, но могу сказать одно: в этой фазе они так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих», — добавил замглавы МИД исламской республики.
Как отметил иранский дипломат, Тегеран никогда не желал войны и не желает ее и сейчас, но считает необходимым уметь «постоять за себя» и не прекратит укреплять оборону, даже если будет достигнут прогресс на дипломатической арене.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия. В противном случае Трамп пригрозил Тегерану атакой, которая будет гораздо хуже, чем в июне 2025 года.