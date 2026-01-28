Политолог раскрыл тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби

Собеседник NEWS.ru уточнил, что территориальный вопрос станет ключевым. Он подчеркнул, что условие, при котором Украина должна освободить от своего присутствия Донбасс и согласиться на уступки районов, которые заняла Россия, — условие, соблюдение которого требуют президент США Дональд Трамп и его команда.
«Плюс [речь] идет о формате Крыма, и связано это как раз с референдумами от 2022 года. Но Зеленский сейчас попытается всеми путями переложить вину и ответственность на каких-то третьих лиц», — добавил политолог.
Ранее Reuters сообщил, что Белый дом не настаивает на точном выполнении предложенного мирного плана и не заставляет Киев соглашаться на территориальные уступки.
Первый раунд трехсторонних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона прошел в ОАЭ