СМИ: Иран готовится к возможному нападению США

Британская газета The Guardian отмечает, что региональные державы, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, заявили, что не позволят США и Израилю использовать свое воздушное пространство или территориальные воды для нападения на Иран. Однако присутствие авианосной ударной группы США в Средиземном море означает, что для нападения не потребуется разрешение многих третьих сторон.
Тегеран отлично понимает это.
Он предупредил, что отправка американских войск в регион и угрозы со стороны США «идут вразрез с принципами международной системы», и пригрозил, что Тегеран даст «всеобъемлющий и достойный сожаления ответ на любую агрессию».
Британская газета Financial Times узнала, что Иран вводит чрезвычайные меры.
Теперь губернаторам 31 провинции разрешено самостоятельно принимать решения, напрямую взаимодействовать с судебными и другими государственными структурами, а также ускорять импорт товаров первой необходимости. Например, они могут осуществлять «импорт без использования иностранной валюты» — с помощью таких механизмов, как бартер с соседними странами.
Акбарзаде сделал акцент на том, что Иран не хочет, чтобы «страдала мировая экономика», но добавил, что Тегеран не позволит США и их союзникам «извлечь выгоду из войны, которую они начнут». AA напоминает, что через Ормузский пролив транспортируется около 85% иранской нефти, 35% нефти Саудовской Аравии, 20% нефти ОАЭ и 27% нефти Ирака. Кроме того, по этому водному пути осуществляется примерно 20% мировой торговли СПГ.
Британский новостной сайт Middle East Eye, специализирующийся на Ближнем Востоке, отмечает, что проиранские прокси предупредили США, что они ответят на любое американское нападение на Иран. Например, иракская группировка «Катаиб Хезболла» заявила, что готова к «тотальной войне», если США нападут на Иран, а враги Исламской Республики столкнутся с «самыми жестокими формами смертельных страданий». Йеменские хуситы пригрозили возобновить нападения на суда в Красном море. В понедельник они опубликовали видео, на котором видно, как одно судно в сумерках рассекает водную гладь, а другое — охвачено пламенем. Видео было подписано: «Скоро».