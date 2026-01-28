СМИ: Иран готовится к возможному нападению США

Британский новостной сайт Middle East Eye, специализирующийся на Ближнем Востоке, отмечает, что проиранские прокси предупредили США, что они ответят на любое американское нападение на Иран. Например, иракская группировка «Катаиб Хезболла» заявила, что готова к «тотальной войне», если США нападут на Иран, а враги Исламской Республики столкнутся с «самыми жестокими формами смертельных страданий». Йеменские хуситы пригрозили возобновить нападения на суда в Красном море. В понедельник они опубликовали видео, на котором видно, как одно судно в сумерках рассекает водную гладь, а другое — охвачено пламенем. Видео было подписано: «Скоро».