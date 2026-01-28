Ричмонд
СМИ: Иран готовится к возможному нападению США

По словам наблюдателей, иранское правительство готовится к новому ракетному удару США и Израиля после того, как было объявлено, что ударная авианосная группа USS Abraham Lincoln перебросила в регион ключевые силы и средства.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета The Guardian отмечает, что региональные державы, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, заявили, что не позволят США и Израилю использовать свое воздушное пространство или территориальные воды для нападения на Иран. Однако присутствие авианосной ударной группы США в Средиземном море означает, что для нападения не потребуется разрешение многих третьих сторон.

Тегеран отлично понимает это.

Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи на пресс-конференции в понедельник заявил, что Вооруженные силы Ирана «тщательно отслеживают каждое движение».

Он предупредил, что отправка американских войск в регион и угрозы со стороны США «идут вразрез с принципами международной системы», и пригрозил, что Тегеран даст «всеобъемлющий и достойный сожаления ответ на любую агрессию».

Британская газета Financial Times узнала, что Иран вводит чрезвычайные меры.

В частности, президент Масуд Пезешкиан распорядился наделить региональные власти расширенными полномочиями, чтобы обеспечить бесперебойную работу государственных органов в случае атаки или гибели высших руководителей.

Теперь губернаторам 31 провинции разрешено самостоятельно принимать решения, напрямую взаимодействовать с судебными и другими государственными структурами, а также ускорять импорт товаров первой необходимости. Например, они могут осуществлять «импорт без использования иностранной валюты» — с помощью таких механизмов, как бартер с соседними странами.

Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi пишет, что Иран заявил о «полном контроле» над Ормузским проливом. «Если начнется война, отступления не будет ни на миллиметр», — заявил командующий КСИР Мохаммад Акбарзаде.

Он утверждает, что у Ирана появились возможности на основе искусственного интеллекта осуществлять постоянный контроль за всеми морскими, надводными и подводными перемещениями в проливе.

Акбарзаде сделал акцент на том, что Иран не хочет, чтобы «страдала мировая экономика», но добавил, что Тегеран не позволит США и их союзникам «извлечь выгоду из войны, которую они начнут». AA напоминает, что через Ормузский пролив транспортируется около 85% иранской нефти, 35% нефти Саудовской Аравии, 20% нефти ОАЭ и 27% нефти Ирака. Кроме того, по этому водному пути осуществляется примерно 20% мировой торговли СПГ.

Британский новостной сайт Middle East Eye, специализирующийся на Ближнем Востоке, отмечает, что проиранские прокси предупредили США, что они ответят на любое американское нападение на Иран. Например, иракская группировка «Катаиб Хезболла» заявила, что готова к «тотальной войне», если США нападут на Иран, а враги Исламской Республики столкнутся с «самыми жестокими формами смертельных страданий». Йеменские хуситы пригрозили возобновить нападения на суда в Красном море. В понедельник они опубликовали видео, на котором видно, как одно судно в сумерках рассекает водную гладь, а другое — охвачено пламенем. Видео было подписано: «Скоро».

