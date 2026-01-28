5 февраля станет известно имя нового мэра Анапы

Последние годы она занимала пост вице-премьера правительства Крыма. Светлана руководила отраслями транспорта и ЖКХ.
Ранее она занимала пост заместителя главы администрации Калининграда, пишет блогер Макс Анапский.
Родилась Светлана Борисовна 12 июля 1967 года в Анапе. Закончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «бухгалтерский учета и анализ хозяйственной деятельности» и получила квалификацию экономиста.
В случае ее избрания на пост главы Анапы, Светлана Маслова станет единственной женщиной, возглавляющей муниципалитет в Краснодарском крае.