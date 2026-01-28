ЗакС Ленобласти утвердил новую схему избирательных округов

Схема предполагает 25 одномандатных округов (еще 25 мандатов распределяются по партийным спискам). В Леноблизбиркоме заявили, что перекройка понадобилась из-за роста числа избирателей примерно на 80 тыс. человек — в основном за счет прироста во Всеволожском и Ломоносовском районах. Во Всеволожском районе число округов увеличили с пяти до шести: появился отдельный Муринский округ, при этом сам город Мурино разделили между несколькими округами. В ряде территорий границы корректировали из-за снижения численности избирателей — отдельные поселения присоединили к соседним округам.