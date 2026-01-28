Ричмонд
Песков подтвердил продолжение переговоров в Абу-Даби 1 февраля

Переговоры между Россией, Украиной и США продолжатся в Абу-Даби 1 февраля, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

В прошлые выходные в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по параметрам будущего мирного соглашения по Украине. Стороны не раскрывали деталей, но говорили о конструктивном характере диалога. Источники СМИ заявляли, что новая встреча состоится уже на этой неделе, дату 1 февраля называл украинский президент Владимир Зеленский. Представитель Кремля прежде не уточнял дату, он допускал возобновление диалога в течение недели.

