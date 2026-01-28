Путин поддержал усилия аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии

«Мы знаем, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», — заявил Владимир Путин на встрече в Кремле. По его словам, российская сторона внимательно наблюдала за усилиями сирийских властей по восстановлению территориальной целостности.