Эксперт: какие соглашения Москва и Киев могут подписать отдельно с США

Михаил Павлив напомнил, что глава МИД Украины Андрей Сибига ранее заявил, что Киев и Москва по отдельности подпишут соглашения с Белым домом, а Европа не будет подписантом. Он добавил, что вопросы снятия антироссийских санкций, в том числе наложенных Евросоюзом, и взаимодействия с НАТО, США могут решить самостоятельно. Политтехнолог резюмировал, что в этом случае схема подписания соглашений укладывается в «треугольник», но с внешними участниками переговорного процесса.