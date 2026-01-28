Эксперт: какие соглашения Москва и Киев могут подписать отдельно с США

Он уточнил, что информация об отдельном заключении договоренностей Россией и Украиной со Штатами распространяется уже несколько месяцев. Собеседник NEWS.ru добавил, что ранее об этом формате подписания документов говорилось как о предварительной конструкции.
«Я предполагаю, что это близко к правде. Могут быть фундаментальные документы, касающиеся характера экономики, восстановления послевоенной безопасности, которые могут быть реализованы именно в таких сложных двусторонних конструкциях», — объяснил политтехнолог.
Михаил Павлив напомнил, что глава МИД Украины Андрей Сибига ранее заявил, что Киев и Москва по отдельности подпишут соглашения с Белым домом, а Европа не будет подписантом. Он добавил, что вопросы снятия антироссийских санкций, в том числе наложенных Евросоюзом, и взаимодействия с НАТО, США могут решить самостоятельно. Политтехнолог резюмировал, что в этом случае схема подписания соглашений укладывается в «треугольник», но с внешними участниками переговорного процесса.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уточнил, что мирная сделка по урегулированию украинского кризиса может быть подписана отдельно — сначала Киевом с США, потом Москвой. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал его слова, назвав такие заявления в ходе переговорного процесса непрофессиональными.