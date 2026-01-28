Belaaz: разведслужбы США сомневаются во временном президенте Венесуэлы Родригес

В статье говорится, что из отчетов американской разведки стало известно, что Родригес не готова полностью следовать стратегии Вашингтона в отношении Венесуэлы. Например, США публично потребовали от Родригес разорвать отношения с союзниками Венесуэлы — Ираном, Китаем, Кубой и Россией — и выслать их дипломатов и советников из страны. Но она до сих пор публично не подтвердила готовность к таким шагам. Более того, в воскресенье она заявила, что с нее «достаточно» вмешательства США.
Издание поясняет, что, если Родригес разорвет связи с соперниками США, Вашингтон готов увеличить американские инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы.
Высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что Трамп пока «продолжает оказывать максимальное давление» на венесуэльское руководство и «рассчитывает на продолжение сотрудничества».
Ранее ЦРУ пришло к выводу, что фигуры, лояльные Николасу Мадуро, включая Родригес, лучше всего подходят для управления Венесуэлой после его захвата Соединенными Штатами.
Несмотря на опасения, официальные лица США не видят немедленной альтернативы сотрудничеству с Родригес. Тем не менее они закулисно налаживают контакты с высокопоставленными военными и силовиками Венесуэлы на случай отказа от «услуг» Родригес. Кроме того, в США, по словам одного из источников, не исключают кандидатуру Марии Корины Мачадо, которая пользуется «большим уважением в Белом доме». Другой источник утверждает, что Мачадо рассматривают только в качестве консультанта, хотя окончательные решения еще не приняты.