Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Belaaz: разведслужбы США сомневаются во временном президенте Венесуэлы Родригес

Разведка США считает, что временный президент Венесуэлы Делси Родригес не готова в полной мере сотрудничать с администрацией Дональда Трампа, пишет медиа-издание Belaaz.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что из отчетов американской разведки стало известно, что Родригес не готова полностью следовать стратегии Вашингтона в отношении Венесуэлы. Например, США публично потребовали от Родригес разорвать отношения с союзниками Венесуэлы — Ираном, Китаем, Кубой и Россией — и выслать их дипломатов и советников из страны. Но она до сих пор публично не подтвердила готовность к таким шагам. Более того, в воскресенье она заявила, что с нее «достаточно» вмешательства США.

Издание поясняет, что, если Родригес разорвет связи с соперниками США, Вашингтон готов увеличить американские инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы.

Но если она откажется сотрудничать с Белым домом, администрация Трампа откажется от «дистанционного руководства» Венесуэлой и прибегнет к более активному вмешательству в дела страны.

Высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что Трамп пока «продолжает оказывать максимальное давление» на венесуэльское руководство и «рассчитывает на продолжение сотрудничества».

Ранее ЦРУ пришло к выводу, что фигуры, лояльные Николасу Мадуро, включая Родригес, лучше всего подходят для управления Венесуэлой после его захвата Соединенными Штатами.

Однако осведомленные источники утверждают, что сомнения «в надежности» Родригес существовали еще до начала операции США в Венесуэле.

Несмотря на опасения, официальные лица США не видят немедленной альтернативы сотрудничеству с Родригес. Тем не менее они закулисно налаживают контакты с высокопоставленными военными и силовиками Венесуэлы на случай отказа от «услуг» Родригес. Кроме того, в США, по словам одного из источников, не исключают кандидатуру Марии Корины Мачадо, которая пользуется «большим уважением в Белом доме». Другой источник утверждает, что Мачадо рассматривают только в качестве консультанта, хотя окончательные решения еще не приняты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше