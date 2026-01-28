Belaaz: разведслужбы США сомневаются во временном президенте Венесуэлы Родригес

В статье говорится, что из отчетов американской разведки стало известно, что Родригес не готова полностью следовать стратегии Вашингтона в отношении Венесуэлы. Например, США публично потребовали от Родригес разорвать отношения с союзниками Венесуэлы — Ираном, Китаем, Кубой и Россией — и выслать их дипломатов и советников из страны. Но она до сих пор публично не подтвердила готовность к таким шагам. Более того, в воскресенье она заявила, что с нее «достаточно» вмешательства США.