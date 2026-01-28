Песков назвал переговоры России, США и Украины сложными

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложными переговоры России, США и Украины в трехстороннем формате, подчеркнув, что их тема очень чувствительная.
«Переговоры по очень чувствительной теме, очень сложные переговоры. И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично — это вредить делу переговоров», — сказал Песков журналистам.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.