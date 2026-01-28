Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Юбилейный год работы комиссии.
В приветственном слове на заседании, которое прошло сегодня в Доме Правительства РТ, Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил членов комиссии за многолетнюю работу.
«Хочу выразить благодарность нашей комиссии — вот уже десять лет мы вместе работаем. Официально ее деятельность была утверждена постановлением 15 января 2016 года», — отметил Минниханов.
За это время комиссия провела 20 заседаний и рассмотрела 322 объекта. В целом начиная с 2011 года всего было проработано 517 объектов. Основными вопросами становились утверждение границ и предмета охраны исторических поселений, а также требования к градостроительным регламентам.
«Эти вопросы требуют доработки», — заметил руководитель республики.
В центре Казани появятся четыре новые гостиницы.
Внимание комиссии было сосредоточено на объектах в Казани, а также в Бугульме, Буинске, Чистополе, Елабуге, Свияжске и Болгаре.
Проекты в столице республики представила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.
«Мы сегодня посмотрим 16 объектов. Начнем с первого — гостиницы по улице Большая Красная», — начала доклад Тухватуллина.
Объект находится по адресу: Саначинский переулок, 57/3. Это бывший дом-мастерская художника Рифката Мухамедовича Вахитова. Фасад дома выполнен из керамической мозаичной плитки и со временем стал узнаваемым художественным акцентом этой части города.
Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова рассказала «Татар-информу», что мозаика при создании гостиницы не утратится, а получит новую жизнь.
«Проект (гостиница, — прим. Т-и) в переулке Саначина представлен с реконструкцией (переносом) стены с мозаикой, теперь весь вопрос в техническом решении этой идеи», — прокомментировала Балтусова.
Помимо этого, главный архитектор Казани представила новые проекты гостиниц на улицах Нариманова, Зайни Султана и Курашова. В планах также строительство жилых домов на улицах Нура Баяна, Димитрова, Адмиралтейская, Мазита Гафури, Тукая и Толстого.
Лестница соединит два важных пешеходных маршрута Казани.
Участникам показали и другие проекты: парковку возле жилого комплекса на улице Карла Маркса, реконструкцию помещения под кафе во дворе на улице Баумана и торговый объект на улице Первого Мая.
Отдельно обсудили исторические здания — в частности, планы по воссозданию и реконструкции флигелей Дома Пискунова (1841 года) на улице Рахматуллина.
Также были представлены проекты благоустройства спуска от парка имени Горького до улицы Подлужная и создание лестницы, которая соединит два важных пешеходных маршрута — улицы Гоголя и Подлужную: таким образом, появится еще один выход на набережную Казанки.
«Отмечу представленные проекты по пешеходным связям, их ощутимо не хватает. Лестница по Ульянова-Ленина тоже войдет в список проектируемых в ближайшее время», — написала она в своем телеграм-канале.
Напомним, в ближайшие годы в Казани планируют построить лестницу, которая свяжет улицы Ульянова-Ленина и Тихомирнова. Над проектом работает инициативная группа казанских краеведов во главе с Балтусовой.
В Свияжске построят дом с мезонином.
Предметом рассмотрения стал и индивидуальный жилой дом с мезонином, который хотят построить на набережной в Свияжске. Проект здания на комиссии представил главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров.
Это проект по созданию так называемых образцовых домов, чтобы вернуть исторический вид жилой застройке Свияжска. Раньше вдоль склона к реке Свияге стояли одноэтажные деревянные домики рыбаков.
Основой проекта выбран тип 1 — одноэтажный дом с мезонином площадью 145 кв. м. В качестве образца взяли дом Медведева-Бровкина на улице Московской в Свияжске — один из самых характерных жилых домов с мезонином. Такие постройки были распространены в городах Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири и во многом формировали облик старых центров.
Архитектура выполнена в классическом стиле. Декор — сдержанный: простые наличники, карнизы и аккуратные пропорции окон и крыши без лишних деталей. Приступить к возведению дома планируется после уточнения и согласования фасадных решений.
«Собственник готов выходить на стройку, есть небольшие штрихи, которые нужно дотянуть и можно строить», — поделился с «Татар-информом» Дамир Шакиров, добавив, что это будет «стройка с нуля».
Все представленные проекты были одобрены. Рустам Минниханов обратил внимание, что все они должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия и ценных объектов среды, не нарушая сложившийся облик территорий.
Границы исторических поселений Буинска и Бугульмы утвердили после многолетней научной работы.
В завершение заседания участникам комиссии представили проекты границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам исторических поселений регионального значения городов Буинск и Бугульма.
Как прокомментировал «Татар-информу» советник главы Бугульминского района Артем Цокур, работа над проектом границ исторического поселения Бугульмы стала результатом масштабного и продолжительного научного исследования.
«Это большая проделанная работа, в первую очередь по выявлению самих границ исторического поселения. Они обосновывались по старым картам, архивным материалам, объектам и историческим сведениям, которые удалось найти. По сути, это три тома серьезных исследований», — отметил он.
По словам Артема Цокура, работа началась еще в 2018 году, а в 2025-м проект был актуализирован, и в результате границы исторического поселения города Бугульмы были официально утверждены.
«Теперь город в границах исторического поселения будет развиваться в рамках 12 режимов, предусмотренных проектом. Четко регламентируются цветовые решения, фасады, любые изменения облика в границах исторического поселения — все это направлено на сохранение и улучшение того исторического вида, который мы имеем сегодня», — подчеркнул советник главы района.
Границы исторической Бугульмы сформировали на основе архивов и градостроительного анализа.
Как сообщила на заседании руководитель архитектурно-реставрационной мастерской «Проектное бюро “ГрандВилль” Ольга Рыжко, в ходе работы специалисты провели масштабные историко-архивные исследования, включая поиск материалов в федеральных архивах, натурное обследование всей территории города и анализ планировочной структуры Бугульмы разных исторических периодов.
«Это позволило обосновать границы исторического поселения, определить ценные территории, панорамы и градоформирующие объекты, в том числе кварталы советского периода середины XX века, сыгравшие важную роль в формировании облика города», — отметила Рыжко.
В предмет охраны вошли 39 исторически ценных градоформирующих объектов, историческая улично-дорожная сеть, площади, зеленые насаждения, ландшафт и ключевые видовые раскрытия.
Для развития города в границах исторического поселения предложено 12 типов регламентных участков с четкими требованиями к застройке, высотности и использованию территорий. Эти меры, подчеркнула Ольга Рыжко, направлены на сохранение исторической среды Бугульмы и ее дальнейшее развитие без утраты сложившегося облика.