«Не исключаем». Минобороны Латвии раскрыло, что готовится у границ России

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Латвии разрабатывается план перекрытия автомобильных и железных дорог на восточной границе, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс в интервью LSM.
«При усилении угрозы, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог», — отметил он.
Глава оборонного ведомства утверждает, что Военный совет при президенте Латвии и министерство транспорта и связи уже предоставили свои обобщенные заключения по этому вопросу.
В ноябре LSM написал, что латвийские власти рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.
В конце декабря временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что этот возможный шаг ударит по доходу и рикошетом отразится на дефицитном бюджете прибалтийской республики.