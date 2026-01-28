Politico узнал о расколе в партии Ле Пен из-за отношения к России

Весной 2025 года Марин Ле Пен признали виновной по делу о хищении средств Европарламента. Исправительный суд Парижа отстранил ее от участия в президентских выборах. При этом Politico отметил, что Ле Пен обжаловала этот запрет, и если суд изменит решение, то ее имя «наверняка появится в избирательном бюллетене вновь».