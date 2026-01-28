«Старая гвардия традиционалистов в партии, которая поддерживает тезисы Кремля, столкнулась с новым поколением, поддерживающим Украину», — говорится в статье.
Комментарии шести членов партии, близких к ее лидерам, по информации издания, свидетельствуют о том, что 30-летний Жордан Барделла называет Россию «угрозой» для Франции и Европы в целом.
Сегодня Барделла является главным кандидатом на пост президента, согласно результатам опроса тысячи респондентов, проведенного социологической компанией Odoxa в ноябре 2025 года.
«В зависимости от соперников в первом туре, он [Барделла] получит либо 35%, либо 36% голосов, а также одержит победу над всеми остальными кандидатами, прошедшими во второй тур», — пояснила Odoxa.
Другой лидер партии, Марин Ле Пен, в свою очередь, придерживается традиций президента Шарля де Голля, который поощрял сотрудничество с Советским Союзом и был враждебно настроен против США.
Издание напомнило о неоднократных заявлениях Ле Пен вывести Францию из состава НАТО, а также о кредите в €9 млн, предоставленном партии в 2014 году первым чешско-российским банком (ПЧРБ).
«С 2022 года Марин Ле Пен и Жордан Барделла значительно смягчили свою прежнюю пророссийскую риторику. Этот сдвиг, безусловно, носит стратегический характер, поскольку подавляющее большинство населения Франции поддерживает Украину, но его устойчивость сомнительна», — прокомментировал изданию Оливье Шмитт, бывший французский чиновник, профессор Центра военных исследований в Дании.
На фоне рассуждения о попытке Барделла войти в политический мейнстрим, Politico также напомнил о том, как в 2023 году «Национальное объединение», за несколько месяцев до выборов 2024 года, объявило о погашении более €6 млн российского кредита.
Весной 2025 года Марин Ле Пен признали виновной по делу о хищении средств Европарламента. Исправительный суд Парижа отстранил ее от участия в президентских выборах. При этом Politico отметил, что Ле Пен обжаловала этот запрет, и если суд изменит решение, то ее имя «наверняка появится в избирательном бюллетене вновь».
Изменение внешнеполитического вектора, по мнению Politico, зависит во многом от того, кто из депутатов станет кандидатом в президенты от партии «Национальное объединение».