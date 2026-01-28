Ричмонд
19fortyfive: эксперт назвал пять мест, где в 2026 году может начаться третья мировая война

Международный порядок, основанный на правилах, рушится. Третья мировая война может начаться в 2026 году в одном из пяти «горячих» мест, указывает Роберт Фарли в статье для онлайн-издания 19fortyfive.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Гренландия

Источник: Reuters

Согласно статье, до прошлого года мысль о том, что Гренландия может оказаться в центре конфликта, казалась абсурдной. Но президент Дональд Трамп решил, что США должны получить Гренландию, и косвенно пригрозил применить военную силу, чтобы осуществить свое желание. Позже он сказал, что отказывается от применения военной силы и вместо этого будет противодействовать Европе с помощью повышения торговых пошлин. Но в Давосе он отказался и от тарифных угроз. Со своей стороны, европейцы направили в Гренландию многонациональные силы, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.

Фарли сомневается, что в Гренландии начнется военный конфликт, но любые боевые действия между европейскими и американскими силами приведут к серьезной эскалации и неизбежному разрыву трансатлантических отношений.

Украина

Источник: Reuters

Украинский конфликт идет уже почти четыре года. Россия добивается устойчивого продвижения на фронте и наносит по Украине массированные авиаудары, отмечает Фарли. В 2025 году мирные переговоры ни к чему не привели. В 2026 году конфликт может легко обостриться, так как Москва, по мнению Фарли, может предпринять более агрессивные шаги для разгрома Киева.

Если фронт начнет рушиться, Киев обратится к своим европейским союзникам, некоторые из которых готовы ввести войска на Украину, если ситуация для Киева станет отчаянной. Более того, Франция и Великобритания начали более агрессивно контролировать операции танкеров теневого флота.

Как считает Фарли, если российские и европейские войска встретятся на Украине или в открытом море, последствия будут ужасающими.

Тайвань

Источник: Reuters

Наращивание Китаем военной мощи, по мнению эксперта, продолжает нарушать баланс сил и средств в регионе, пока США отвлекаются на проблемы в Западном полушарии. Долгое время сигналы США о готовности защищать Тайвань были бессистемными, а сейчас вообще непонятно, собирается ли Трамп защищать остров, отмечает Фарли.

На его взгляд, пока «нет никакой искры», способной спровоцировать открытый конфликт, но динамика, лежащая в его основе, не изменилась.

Если США продолжат отвлекаться на маневры в Арктике и Западном полушарии, у Китая появится «окно возможностей».

Иран

Источник: Reuters

Иран сейчас находится в тяжелом положении. Лишенный союзников и страдающий от общественного недовольства, иранский режим оказался крайне уязвим. Трамп угрожает нанести удары по Ирану, если Тегеран продолжит жестоко подавлять протестующих. Большинство союзников США в регионе выступают против нанесения ударов США, обеспокоенные как ответными мерами Ирана, так и потенциальным крахом его властей.

Тем не менее у Тегерана есть инструменты, с помощью которых он может ответить. Более того, Китай и Россия вложили значительные средства в выживание тегеранского режима.

Но, пока Россия занята Украиной, а Китай в целом занимает позицию невмешательства, регион может погрязнуть в хаосе, считает Фарли.

Индия-Пакистан

Источник: Reuters

Операция «Синдур» привела к столкновению Индии и Пакистана в начале 2025 года. Однако та «стычка» не решила ни одной из долгосрочных проблем в отношениях двух стран. Разрешение конфликта, включая неуклюжее вмешательство Трампа, поставило соседей в еще более шаткое и нервозное положение.

Но хуже всего то, что обе стороны считают, что они победили. Индия «восстановила сдерживание», несмотря на потерю нескольких истребителей, а Пакистан продемонстрировал, что может противостоять военной мощи Индии.

Два противника, обладающие ядерным оружием и воодушевленные призрачным успехом, — это «чрезвычайно опасный рецепт», полагает Фарли.

В заключение он пишет, что сейчас мир стал менее безопасным, чем десять лет назад: провокации набирают обороты, а традиционные механизмы урегулирования конфликтов изнашиваются. Маловероятно, что в 2026 году разразится третья мировая война, но даже небольшое увеличение вероятности этого является поводом для беспокойства, резюмирует он.

