19fortyfive: эксперт назвал пять мест, где в 2026 году может начаться третья мировая война

Согласно статье, до прошлого года мысль о том, что Гренландия может оказаться в центре конфликта, казалась абсурдной. Но президент Дональд Трамп решил, что США должны получить Гренландию, и косвенно пригрозил применить военную силу, чтобы осуществить свое желание. Позже он сказал, что отказывается от применения военной силы и вместо этого будет противодействовать Европе с помощью повышения торговых пошлин. Но в Давосе он отказался и от тарифных угроз. Со своей стороны, европейцы направили в Гренландию многонациональные силы, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.