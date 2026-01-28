19fortyfive: эксперт назвал пять мест, где в 2026 году может начаться третья мировая война

Гренландия
Согласно статье, до прошлого года мысль о том, что Гренландия может оказаться в центре конфликта, казалась абсурдной. Но президент Дональд Трамп решил, что США должны получить Гренландию, и косвенно пригрозил применить военную силу, чтобы осуществить свое желание. Позже он сказал, что отказывается от применения военной силы и вместо этого будет противодействовать Европе с помощью повышения торговых пошлин. Но в Давосе он отказался и от тарифных угроз. Со своей стороны, европейцы направили в Гренландию многонациональные силы, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.
Украина
Украинский конфликт идет уже почти четыре года. Россия добивается устойчивого продвижения на фронте и наносит по Украине массированные авиаудары, отмечает Фарли. В 2025 году мирные переговоры ни к чему не привели. В 2026 году конфликт может легко обостриться, так как Москва, по мнению Фарли, может предпринять более агрессивные шаги для разгрома Киева.
Если фронт начнет рушиться, Киев обратится к своим европейским союзникам, некоторые из которых готовы ввести войска на Украину, если ситуация для Киева станет отчаянной. Более того, Франция и Великобритания начали более агрессивно контролировать операции танкеров теневого флота.
Тайвань
Наращивание Китаем военной мощи, по мнению эксперта, продолжает нарушать баланс сил и средств в регионе, пока США отвлекаются на проблемы в Западном полушарии. Долгое время сигналы США о готовности защищать Тайвань были бессистемными, а сейчас вообще непонятно, собирается ли Трамп защищать остров, отмечает Фарли.
На его взгляд, пока «нет никакой искры», способной спровоцировать открытый конфликт, но динамика, лежащая в его основе, не изменилась.
Иран
Иран сейчас находится в тяжелом положении. Лишенный союзников и страдающий от общественного недовольства, иранский режим оказался крайне уязвим. Трамп угрожает нанести удары по Ирану, если Тегеран продолжит жестоко подавлять протестующих. Большинство союзников США в регионе выступают против нанесения ударов США, обеспокоенные как ответными мерами Ирана, так и потенциальным крахом его властей.
Тем не менее у Тегерана есть инструменты, с помощью которых он может ответить. Более того, Китай и Россия вложили значительные средства в выживание тегеранского режима.
Индия-Пакистан
Операция «Синдур» привела к столкновению Индии и Пакистана в начале 2025 года. Однако та «стычка» не решила ни одной из долгосрочных проблем в отношениях двух стран. Разрешение конфликта, включая неуклюжее вмешательство Трампа, поставило соседей в еще более шаткое и нервозное положение.
Но хуже всего то, что обе стороны считают, что они победили. Индия «восстановила сдерживание», несмотря на потерю нескольких истребителей, а Пакистан продемонстрировал, что может противостоять военной мощи Индии.
В заключение он пишет, что сейчас мир стал менее безопасным, чем десять лет назад: провокации набирают обороты, а традиционные механизмы урегулирования конфликтов изнашиваются. Маловероятно, что в 2026 году разразится третья мировая война, но даже небольшое увеличение вероятности этого является поводом для беспокойства, резюмирует он.