Посол Украины при НАТО назвала гарантии безопасности Запада бессмысленными

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук в статье для британской газеты Telegraph назвала гарантии безопасности от Запада «очередным бессмысленным предложением».
Газета Financial Times писала во вторник, что США дали понять Киеву, что предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории.
«Украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать очередное бессмысленное предложение, как бы хорошо оно ни было оформлено под видом “гарантий безопасности”», — написала Гетманчук в статье для издания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.