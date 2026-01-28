Ричмонд
Молдавия продлила специальные права для беженцев с Украины до 1 марта 2027 года

На основании этого механизма защиты они могут пользоваться просроченными документами.

КИШИНЕВ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии сообщило о продлении до 1 марта 2027 года механизма временной защиты беженцев с Украины, на основании которого они могут пользоваться просроченными документами, а также правами граждан республики.

«Молдова, как государство — кандидат на европейскую интеграцию, стремясь привести свое законодательство в соответствие с нормативной базой ЕС, будет следовать решению совета путем продвижения изменений в постановление правительства № 21/2023 в контексте продления временной защиты до 1 марта 2027 года», — говорится в постановлении кабмина. По словам главы МВД Даниелы Мисаил-Никитиной, «эта мера обеспечивает стабильность, предсказуемость и непрерывность для перемещенных лиц, проживающих и работающих в Молдавии».

Специальный режим для граждан Украины был введен в марте 2023 года и последний раз продлевался до марта 2026 года. Он позволял таким лицам находиться на территории страны, работать, получать образование, медицинскую и социальную помощь. По данным управления по миграции республики, такие права получили свыше 80 тыс. человек.