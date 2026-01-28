Молдавия продлила специальные права для беженцев с Украины до 1 марта 2027 года

«Молдова, как государство — кандидат на европейскую интеграцию, стремясь привести свое законодательство в соответствие с нормативной базой ЕС, будет следовать решению совета путем продвижения изменений в постановление правительства № 21/2023 в контексте продления временной защиты до 1 марта 2027 года», — говорится в постановлении кабмина. По словам главы МВД Даниелы Мисаил-Никитиной, «эта мера обеспечивает стабильность, предсказуемость и непрерывность для перемещенных лиц, проживающих и работающих в Молдавии».