Мэр Нью-Йорка рассказал о катастрофической ситуации в городе

Мамдани: каждый четвертый житель Нью-Йорка живет за чертой бедности.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Каждый четвертый житель Нью-Йорка находится за чертой бедности, заявил в среду мэр мегаполиса Зохран Мамдани.

«У нас один из четырех человек живет за чертой бедности», — заявил он телеканалу CNBC.

При этом он отметил, что Нью-Йорк является одновременно самым богатым и самым дорогим городом в Соединенных Штатах.

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года стал самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности.

Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.

