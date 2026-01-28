Трамп сообщил о приближении к Ирану «огромной армады» военных кораблей

28 декабря 2025 года в Иране начались массовые протесты из-за резкого падения курса национальной валюты — иранского риала. По информации журнала Time, в результате беспорядков погибли 30 тысяч человек. Тегеран опроверг эти данные и заявил о причастности Израиля и США к массовым протестам в Исламской Республике. Трамп в свою очередь призвал иранцев продолжать выходить на улицы и захватывать госучреждения. Глава Белого дома подчеркнул, что «помощь уже в пути».