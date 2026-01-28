В МИД ФРГ заявили, что Берлин помогает Киеву не ради выгодных сделок на Украине

Глава МИД также отметил, что считает перспективу вступления Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности для Киева. «Одной из важнейших гарантий безопасности, которую мы можем и, на мой взгляд, должны предоставить Украине в это время, является реалистичная перспектива вступления в Европейский союз», — сказал он. Вадефуль при этом признал, что на сегодняшний день присоединение Украины к ЕС может показаться «очень далеким».