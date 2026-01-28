В МИД ФРГ заявили, что Берлин помогает Киеву не ради выгодных сделок на Украине

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин поддерживает Киев не ради выгодных сделок на Украине взамен предоставленной помощи.
«У нас совершенно разные точки зрения на мотивы [оказания помощи], критерии и на то, что сейчас важно. Правительство ФРГ не разделяет ваш утилитарный принцип», — сказал он, обращаясь в Бундестаге к депутату от «Альтернативы для Германии» Беатрикс фон Шторх.
Она спросила Вадефуля, потребовали ли власти ФРГ от Киева что-то взамен €76 млрд, которые были предоставлены Берлином, например, были ли заключены какие-либо контракты в области сельского хозяйства или поставок сырья, как это сделали другие государства.
«Мы оказываем поддержку Украине не за тем, чтобы там заключить сделку», — заявил Вадефуль. «Мы поддерживаем Украину потому, что она защищает нашу свободу, потому что она защищает международное право», — утверждал он. «В этой связи мы преследуем собственные исконные интересы в области безопасности, когда поддерживаем Украину. И мы продолжим придерживаться именно такой линии», — сказал министр.
Глава МИД также отметил, что считает перспективу вступления Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности для Киева. «Одной из важнейших гарантий безопасности, которую мы можем и, на мой взгляд, должны предоставить Украине в это время, является реалистичная перспектива вступления в Европейский союз», — сказал он. Вадефуль при этом признал, что на сегодняшний день присоединение Украины к ЕС может показаться «очень далеким».