Guardian: в США вспомнили о плане вторжения в Канаду от 1930 года

Я всегда считал Канаду невероятно нелепой страной с географической и демографической точек зрения, и это делает нас одним из самых уязвимых государств в мире. Мы были в критической зависимости от дружбы и доброжелательности США, и внезапно обе эти вещи просто исчезли… и только сейчас канадцы в полной мере осознают, что это значит.