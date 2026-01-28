Guardian: в США вспомнили о плане вторжения в Канаду от 1930 года

На протяжении первого года второго президентства Трамп неоднократно намекал, что готов аннексировать Канаду, сделав ее 51-м штатом США. Он также указывал, что многовековая граница между двумя странами — не более чем «искусственно проведенная линия», которую можно изменить с помощью силы и убеждения, напоминает издание.
Кто-то провел эту линию много лет назад чем-то вроде линейки. Просто прямая линия. Но, если убрать эту линию, то континент стал бы таким, каким он должен быть.
Если бы администрация Трампа решилась на захват Канады на основе плана «Красный» от 1930 года, то сначала американские войска применили бы боеприпасы с отравляющим газом, захватив стратегически важный портовый город. Солдаты перерезали бы подводные кабели, разрушили мосты и железнодорожные линии, чтобы парализовать инфраструктуру. Дальше были бы захвачены крупные города на берегах озер и рек, чтобы подавить любое сопротивление гражданского населения, пишет Guardian.
Многоэтапное вторжение опиралось бы на сухопутные войска, высадку морского десанта, а затем — массовые интернирования. По замыслу авторов плана, атака была бы проведена молниеносно и осажденная Канада пала бы в течение нескольких дней.
Белый дом при Трампе разворачивает свою внешнюю политику в соответствии со все более агрессивным представлением о превосходстве США в Западном полушарии и обращают взоры уже не только на противников, но и на союзников. В конце января стало известно, что канадские военные смоделировали гипотетическое вторжение американских вооруженных сил в Канаду. А канадский исследователь конфликтов Томас Гомер-Диксон сказал:
Я всегда считал Канаду невероятно нелепой страной с географической и демографической точек зрения, и это делает нас одним из самых уязвимых государств в мире. Мы были в критической зависимости от дружбы и доброжелательности США, и внезапно обе эти вещи просто исчезли… и только сейчас канадцы в полной мере осознают, что это значит.
Гомер-Диксон предупреждает, что Трамп и его союзники могут развернуть длительную кампанию по «демонизации» Канады. Например, они могут убедить американцев, что через границу с США Канада наладила мощный поток наркотиков. Или объявить фальшивыми результаты референдума об отделении канадской провинции Альберта, а затем перебросить войска к северной границе Монтаны, чтобы аннексировать Альберту.
В прошлом году тогдашний премьер-министр Джастин Трюдо признал, что угрозы Трампа аннексировать Канаду «реальны». А в этом году Боб Рэй, экс-постпред Канады при ООН, подтвердил, что у администрации Трампа «есть желания, амбиции и цели, которых не было ни у одной другой администрации в истории Америки», и назвал угрозы Трампа «экзистенциальными» для Канады.