Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио заявил, что США на 100% заместили легкую нефть из России для Венесуэлы

Каракасу необходимы разбавители, используемые для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, подчеркнул американский госсекретарь.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. США на 100% заместили легкую нефть из России для Венесуэлы при поставках топлива южноамериканской республики на мировые рынки. Об этом заявил госсекретарь и помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

По его словам, Венесуэле необходимы разбавители (легкая нефть), используемые для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, что позволяет оптимизировать его добычу и транспортировку. «100% поставок [легкой нефти] они получали из России. Теперь же они получают 100% поставок из США», — заявил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше