Рубио: НАТО надо преобразить в плане выполнения обязательств союзников

«НАТО требуется преображение в плане обязанностей [стран-членов]», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. «Наши единомышленники и партнеры должны располагать [оборонными] возможностями. И часть проблемы заключается в эрозии оборонных возможностей Европы», — отметил Рубио, добавив, что наличие «зонтика НАТО» дало европейским государствам «возможность тратить огромную часть доходов на социальные программы, а не на оборону».