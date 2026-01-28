Что Совет безопасности доложил Лукашенко о внезапной проверке армии Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил республики. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», в среду, 28 января 2026 года, Лукашенко заслушал соответствующий доклад Госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича.
В частности, Лукашенко было доложено «об особенностях и промежуточных итогах проверки, о том, как с поставленными задачами справляются личный состав, техника, как организованы обеспечение и хранение материальных средств».
Президент, в свою очередь, интересовался тем, как непростых погодных условиях был организован быт и размещение личного состава. Особое внимание Лукашенко уделил вопросам, касающимся использования опыта современных военных конфликтов применительно к белорусской лесисто-болотистой местности.
Александр Лукашенко также обозначил спектр приоритетных задач дальнейшей реализации мероприятий проверки, которая будет осуществляться до весны 2026 года.
Добавим также, что, как акцентирует названный источник, по результатам проводимой проверки будет проведен детальный их анализ, определены векторы по устранению возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию ВС Беларуси.
