Что Совет безопасности доложил Лукашенко о внезапной проверке армии Беларуси

Ранее мы писали о том, что Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о ставке Беларуси на «Орешник» и ядерное оружие против агрессии (тут про это). Писали мы и о том, что в Министерстве обороны Беларуси заявило о призыве белорусов в рамках проверки (читать далее).