Рубио рассказал о механизме гарантий безопасности для Украины

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Механизм гарантий безопасности для Украины фактически опирается на поддержку Вашингтона, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности. В случае с Украиной… На самом деле, гарантии безопасности — это поддержка США… Они бесполезны без поддержки США», — заявил Рубио на слушаниях в сенате.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше