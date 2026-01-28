Ричмонд
Рубио рассказал о механизме гарантий безопасности для Украины

Рубио: гарантии безопасности для Украины опираются на поддержку США.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Механизм гарантий безопасности для Украины фактически опирается на поддержку Вашингтона, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности. В случае с Украиной… На самом деле, гарантии безопасности — это поддержка США… Они бесполезны без поддержки США», — заявил Рубио на слушаниях в сенате.

