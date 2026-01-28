Советский корабль станет плавучей казармой для военных Дании в Гренландии

Дания продолжает наращивать военное присутствие в Арктике. В последнее время на Крайний Север с материковой части страны были переброшены сотни военнослужащих, и ожидается прибытие дополнительных подразделений, пишет BILD.
Столица Гренландии Нуук уже сейчас перегружена, в связи с чем датская армия вынуждена размещать военных преимущественно в отелях и апартаментах, предназначенных для отдыха, однако в ближайшее время эта ситуация должна измениться.
Как сообщает издание, круизное судно Ocean Endeavour в ближайшие выходные должно встать на якорь у Нуука и использоваться в качестве плавучей казармы для 150 датских военнослужащих. Согласно данным сервиса Vesselfinder, 23 января судно водоизмещением 1762 тонны вышло в Арктику из Уистреама во Франции.
В ответ на запрос BILD представители датской армии подтвердили, что часть датских и международных военных, которые в следующем году примут участие в учениях Arctic Endurance в Гренландии, с начала февраля будет размещаться на борту Ocean Endeavour. При этом уточняется, что гостиничное судно будет находиться в порту Нуука.
В вооруженных силах Дании также пояснили, что судно было арендовано с целью не создавать дополнительную нагрузку на жилой фонд Нуука.
«Таким образом, войска смогут проживать в хороших условиях, без необходимости во временном размещении на суше», — указано в ответе ВС Дании.
Ocean Endeavour ранее носило названия Kristina Katarina в 2010—2014 годах, The Iris в 2000—2010 годах и Francesca в 1996—2000 годах. Изначально судно было построено как «Константин Симонов» и эксплуатировалось под этим названием в 1982—1996 годах. Это шестипалубное круизное судно финской компании Kristina Cruises было создано по заказу Советского Союза как морской автопассажирский паром класса «Дмитрий Шостакович» проекта B-492 на верфи Stocnia Szczecinska имени Адольфа Варского в Щецине в Польской Народной Республике и в 1982 году передано Черноморскому морскому пароходству в Одессе.