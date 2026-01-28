Советский корабль станет плавучей казармой для военных Дании в Гренландии

Ocean Endeavour ранее носило названия Kristina Katarina в 2010—2014 годах, The Iris в 2000—2010 годах и Francesca в 1996—2000 годах. Изначально судно было построено как «Константин Симонов» и эксплуатировалось под этим названием в 1982—1996 годах. Это шестипалубное круизное судно финской компании Kristina Cruises было создано по заказу Советского Союза как морской автопассажирский паром класса «Дмитрий Шостакович» проекта B-492 на верфи Stocnia Szczecinska имени Адольфа Варского в Щецине в Польской Народной Республике и в 1982 году передано Черноморскому морскому пароходству в Одессе.