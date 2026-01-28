«Мы надеялись, что зима будет мягкой, а не такой»: Премьер-министр Молдовы призвал не обращать внимания на гололед, а радоваться снеговикам — странная реакция Мунтяну на ЧП

Премьер-министр Александру Мунтяну вышел из паузы и, на заседании правительства констатировал, что надежды властей на мягкую зиму не оправдались. По его словам, Молдова лишь в середине зимнего периода и подобные ситуации ещё будут повторяться, как и во многих других странах.
Граждан премьер попросил «помогать государству», напомнив, что ресурсы ограничены, посоветовал не выезжать без надобности, не ходить по льду и объяснять детям, чтобы они не выходили на замёрзшие реки и озёра.
Премьер, как обычно, удивился масштабам проблем, честно дал понять, что быстро их решить невозможно, — и тут же перешёл к философии. Завершая выступление, Мунтяну отметил, что «зима — красивое время года», рассказал, как видел детей, лепящих снеговиков, и призвал «видеть в зиме и хорошее».
Страна, измученная гололёдом, авариями и травмами, получила главный рецепт от правительства: немного осторожности, немного терпения — и побольше радости от снеговиков, пока управление кризисами снова уходит на паузу, резюмирует primulinmd.
Ранее премьер-министр Молдовы Мунтяну объяснил, что он бы с радостью расчистил дороги, но, к сожалению, он большой начальник.
«Зима — красивое время года». Фото: КП.