«Мы надеялись, что зима будет мягкой, а не такой»: Премьер-министр Молдовы призвал не обращать внимания на гололед, а радоваться снеговикам — странная реакция Мунтяну на ЧП

Премьер-министр Александру Мунтяну вышел из паузы и, на заседании правительства констатировал, что надежды властей на мягкую зиму не оправдались. По его словам, Молдова лишь в середине зимнего периода и подобные ситуации ещё будут повторяться, как и во многих других странах.