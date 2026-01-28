Ричмонд
Рубио заявил о достигнутом соглашении по гарантиям безопасности Украины

Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.

Источник: Reuters

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это то, по чему уже есть общее соглашение, если говорить об Украине», — сказал Рубио.

Он уточнил, что такие гарантии в основном предполагают развёртывание небольшого контингента европейских войск, прежде всего французских, а также последующую поддержку со стороны США.

По словам госсекретаря, именно такой формат рассматривается в качестве основы будущих гарантий безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что одной из ключевых гарантий безопасности для Украины рассматривается реалистичная перспектива вступления в Европейский союз.

Также стало известно, что власти США требовали от Киева заключить мирную сделку с Россией, пообещав взамен предоставить гарантии безопасности.

