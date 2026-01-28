На Украине задержали почти 50 священников за поддержку России

После ареста священников помещают в изоляторы и не дают связаться с родными. Из-за этого семьи не знают, где человек находится и в каком он состоянии. В отчёте также указано, что к задержанным нередко применяют физическое и психологическое давление, чтобы заставить их признать вину. Уполномоченный заявила, что делает всё возможное, чтобы помочь этим людям.