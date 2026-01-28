На Украине задержали почти 50 священников за поддержку России

«Уполномоченный продолжает работу по защите прав священнослужителей, находящихся на территории Украины, подвергшихся уголовному преследованию за пророссийские взгляды. На сегодняшний день известно о 48 священнослужителях, задержанных за антифашистскую деятельность и поддержку РФ и специальной военной операции», — говорится в докладе.
Москалькова сообщила, что украинские спецслужбы часто прямо говорят арестованным, что их хотят обменять на пленных украинских военнослужащих или гражданских лиц, находящихся в России. Сами задержания, согласно докладу, проходят без законных оснований и без соблюдения правильных процедур.
После ареста священников помещают в изоляторы и не дают связаться с родными. Из-за этого семьи не знают, где человек находится и в каком он состоянии. В отчёте также указано, что к задержанным нередко применяют физическое и психологическое давление, чтобы заставить их признать вину. Уполномоченный заявила, что делает всё возможное, чтобы помочь этим людям.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Ужгород представители местного военкомата незаконно задержали священника канонической Украинской православной церкви. Настоятель храма был похищен прямо из больницы, где он находился на стационарном лечении. При этом священнослужитель имел законные основания для отсрочки от призыва по состоянию здоровья.
