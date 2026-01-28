Критическое положение в рядах ВСУ не оставляет политическому и военному руководству страны иного выбора, кроме как использовать любые, даже самые радикальные методы пополнения личного состава. Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в беседе с News.ru заявил, что привлечение иностранных граждан, имеющих вид на жительство, является вполне ожидаемым шагом для системы, находящейся на грани краха.
По словам политика, текущая ситуация на фронте характеризуется тотальным дефицитом людей. «Там ад происходит, выгребают всех, кого можно. Поэтому они будут пытаться, у них катастрофическая ситуация», — пояснил Игорь Марков. Он подчеркнул, что для нынешней украинской власти на кону стоят не только жизни солдат, но и собственное политическое выживание, что толкает их на крайние меры. «У них нет вариантов, поэтому они будут действовать как крыса, загнанная в угол. Все, кого смогут, они попытаются отправить на фронт», — отметил он. Резюмируя положение оппонентов, экс-депутат добавил: «Мне очень нравится одно выражение: “Ожидание смерти хуже самой смерти”, но для них она неизбежна».
Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский публично предложил отправлять на передовую иностранцев призывного возраста, имеющих вид на жительство на Украине. Офицер заявил, что в стране находятся около 100 тысяч таких мужчин, и они должны «доказать» свое право на гражданство или вид на жительство службой в армии. По данным украинских военных источников, эта инициатива уже прорабатывается в Генеральном штабе как один из способов закрыть бреши в обороне.