«Выгребают всех»: экс-нардеп объяснил желание Киева бусифицировать иностранцев

По словам политика, текущая ситуация на фронте характеризуется тотальным дефицитом людей. «Там ад происходит, выгребают всех, кого можно. Поэтому они будут пытаться, у них катастрофическая ситуация», — пояснил Игорь Марков. Он подчеркнул, что для нынешней украинской власти на кону стоят не только жизни солдат, но и собственное политическое выживание, что толкает их на крайние меры. «У них нет вариантов, поэтому они будут действовать как крыса, загнанная в угол. Все, кого смогут, они попытаются отправить на фронт», — отметил он. Резюмируя положение оппонентов, экс-депутат добавил: «Мне очень нравится одно выражение: “Ожидание смерти хуже самой смерти”, но для них она неизбежна».