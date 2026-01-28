«Разумеется, успех мог бы быть достигнут уже завтра на разумной основе. Проблема, увы, заключается в том, что Украина находится в руках группы, правящей в условиях военного положения и готовой, скорее, уничтожить Украину, чем пойти на компромисс», — цитирует профессора ТАСС.
Сакс также раскритиковал европейских лидеров, которые, по его мнению, поддерживают «катастрофическую для Украины» линию Зеленского. При этом президент США Дональд Трамп, как считает эксперт, «слишком слаб и непоследователен», чтобы добиться прорыва с помощью дипломатии.
Ранее в Кремле пригласили Зеленского в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, подчеркнув, что все гарантии безопасности будут обеспечены. Как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены.
