Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США увидели желание Зеленского уничтожить Украину

Владимир Зеленский не готов к компромиссам ради урегулирования конфликта и, вероятно, пойдёт на дальнейшее разрушение Украины. Такое мнение высказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Отвечая на вопрос о шансах дипломатических усилий, в том числе трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, он заявил, что мирное решение возможно, однако есть нюанс.

Источник: Life.ru

«Разумеется, успех мог бы быть достигнут уже завтра на разумной основе. Проблема, увы, заключается в том, что Украина находится в руках группы, правящей в условиях военного положения и готовой, скорее, уничтожить Украину, чем пойти на компромисс», — цитирует профессора ТАСС.

Сакс также раскритиковал европейских лидеров, которые, по его мнению, поддерживают «катастрофическую для Украины» линию Зеленского. При этом президент США Дональд Трамп, как считает эксперт, «слишком слаб и непоследователен», чтобы добиться прорыва с помощью дипломатии.

Ранее в Кремле пригласили Зеленского в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, подчеркнув, что все гарантии безопасности будут обеспечены. Как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше