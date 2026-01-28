В США увидели желание Зеленского уничтожить Украину

Ранее в Кремле пригласили Зеленского в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, подчеркнув, что все гарантии безопасности будут обеспечены. Как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены.