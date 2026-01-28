Ричмонд
Москалькова предложила дать военным дополнительное право на увольнение

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила дать мобилизованным право на увольнение, если им необходимо ухаживать за тяжелобольными близкими.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила дать мобилизованным право на увольнение, если им необходимо ухаживать за тяжелобольными близкими. С такой инициативой она выступила в своём ежегодном докладе за 2025 год, пишет РИА Новости.

Предложение касается военнослужащих, призванных по мобилизации, но не заключивших контракт с Министерством обороны. В случае его принятия они смогут уволиться, если у них есть близкие родственники, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.

Москалькова представила доклад с рекомендациями для органов власти в среду на пленарном заседании Государственной думы.

В документе омбудсмен обращается непосредственно к Минобороны РФ с просьбой рассмотреть этот вопрос.

