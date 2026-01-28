Москалькова предложила дать военным дополнительное право на увольнение

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила дать мобилизованным право на увольнение, если им необходимо ухаживать за тяжелобольными близкими. С такой инициативой она выступила в своём ежегодном докладе за 2025 год, пишет РИА Новости.
Предложение касается военнослужащих, призванных по мобилизации, но не заключивших контракт с Министерством обороны. В случае его принятия они смогут уволиться, если у них есть близкие родственники, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.
Москалькова представила доклад с рекомендациями для органов власти в среду на пленарном заседании Государственной думы.
В документе омбудсмен обращается непосредственно к Минобороны РФ с просьбой рассмотреть этот вопрос.