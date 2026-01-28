Видео поражения самолета ВСУ заснял украинский летчик Су-25

Украинский летчик заснял видео поражения самолета Вооруженных сил Украины Су-25 российской армией. Ролик, на котором запечатлен момент удара и последние секунды военнослужащего киевского режима, появилось в Сети.
Инцидент произошел в феврале 2024 года. Видео было снято при помощи камеры на шлеме летчика ВСУ Владислава Рыкова, управлявшего штурмовиком. На нем видно вспышку, произошедшую в районе правого крыла самолета после попадания ракеты ВС РФ.
После этого Су-25 переворачивается вокруг своей оси и продолжает вращаться в воздухе, стремительно падая вниз. На последних кадрах видно пожухлую траву и дым на фоне, а камера перестает двигаться.
Ранее KP.RU сообщал, что военнослужащие армии России сбили украинский истребитель Су-27, пилотируемый подполковником ВСУ Евгением Ивановым. Все произошло на Запорожском направлении в зоне проведения спецоперации.