Рубио заявил, что американских солдат на Украине не будет

Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Соединённые Штаты обеспечат гарантии безопасности для Украины, однако на её территории будут размещены исключительно европейские воинские контингенты. Он пояснил, что эти гарантии фактически означают присутствие ограниченного числа европейских войск, преимущественно из Франции и Великобритании, в сочетании с американскими обязательствами по безопасности.

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности», — сказал Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.

До этого Рубио сообщил, что достигнуто общее понимание относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, эти гарантии включают размещение небольшого европейского контингента, в основном французского.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

