Рубио заявил, что американских солдат на Украине не будет

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности», — сказал Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.
До этого Рубио сообщил, что достигнуто общее понимание относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, эти гарантии включают размещение небольшого европейского контингента, в основном французского.
