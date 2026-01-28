Рубио заявил, что американских солдат на Украине не будет

Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Соединённые Штаты обеспечат гарантии безопасности для Украины, однако на её территории будут размещены исключительно европейские воинские контингенты. Он пояснил, что эти гарантии фактически означают присутствие ограниченного числа европейских войск, преимущественно из Франции и Великобритании, в сочетании с американскими обязательствами по безопасности.