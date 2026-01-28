Times: размещенное в Белом доме фото Трампа с Путиным сочли знаком дружбы

Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс сообщила, что фотография Трампа и Путина размещена в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с президентской резиденцией. На опубликованном изображении видно, что под этим снимком висит другая фотография, на которой Трамп держит за руку свою внучку. Отмечается, что по размеру и композиции фото полностью совпадает со снимком, который российский президент направил Трампу после саммита и который американский лидер ранее демонстрировал в Овальном кабинете.