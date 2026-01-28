Ричмонд
СВО
Times: размещенное в Белом доме фото Трампа с Путиным сочли знаком дружбы

Британская газета Times обратила внимание на фото Дональда Трампа с Владимиром Путиным, размещенное в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Размещенное в Белом доме совместное фото президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может свидетельствовать о дружеском характере отношений между лидерами, пишет британская газета Times.

В публикации отмечается, что появление фотографии в резиденции американского президента рассматривается как знак возобновления личных контактов между главами государств. Автор материала указывает, что снимок, сделанный во время саммита на Аляске, занимает заметное место и потому имеет символическое значение.

Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс сообщила, что фотография Трампа и Путина размещена в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с президентской резиденцией. На опубликованном изображении видно, что под этим снимком висит другая фотография, на которой Трамп держит за руку свою внучку. Отмечается, что по размеру и композиции фото полностью совпадает со снимком, который российский президент направил Трампу после саммита и который американский лидер ранее демонстрировал в Овальном кабинете.

Переговоры президентов России и США прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи стороны обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине и по итогам переговоров дали им положительную оценку.

Ранее внимание американских СМИ привлекли и другие резонансные высказывания, связанные с фигурой Дональда Трампа. В частности, пивоваренная компания из штата Висконсин заявляла о намерении провести акцию с раздачей бесплатного пива в день его смерти, что вызвало широкий общественный резонанс в США.

