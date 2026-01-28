Песков: идея легализации онлайн-казино будет прорабатываться

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что глава Минфина РФ Антон Силуанов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил сделать онлайн-казино легальными в стране при соблюдении ряда условий. Минфин подсчитал, что это может пополнять федеральный бюджет примерно на 100 миллиардов рублей ежегодно.