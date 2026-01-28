Песков: идея легализации онлайн-казино будет прорабатываться

Инициатива Минфина о возможной легализации онлайн-казино еще находится в стадии проработки, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Предложение еще будет прорабатываться», — приводит слова пресс-секретаря российского президента в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.
Песков отметил, что оценивать вероятность реализации инициативы еще рановато.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что глава Минфина РФ Антон Силуанов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил сделать онлайн-казино легальными в стране при соблюдении ряда условий. Минфин подсчитал, что это может пополнять федеральный бюджет примерно на 100 миллиардов рублей ежегодно.
Напомним, в России с 2009 года запрещены азартные игры, легально вести игорный бизнес разрешается только на территории специальных зон.