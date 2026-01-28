Ричмонд
Нью-Йорк на грани: Власти города сообщили о катастрофическом развитии событий

Каждый четвёртый житель Нью-Йорка находится за чертой бедности. Об этом заявил мэр американского мегаполиса Зохран Мамдани в интервью телеканалу CNBC. По его словам, ситуация выглядит особенно парадоксально на фоне статуса города как самого богатого и одновременно самого дорогого в США.

Источник: Life.ru

Мамдани подчеркнул, что разрыв между доходами жителей продолжает расти, а высокая стоимость жизни делает мегаполис недоступным для значительной части населения. Именно поэтому власти, по его словам, намерены пересмотреть социальную и экономическую политику города.

Ранее в Нью-Йорке неизвестный пытался сорвать флаг России со здания генконсульства. Злоумышленник забрался на балкон второго этажа и, не сумев взломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать и снять российский флаг с флагштока.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

