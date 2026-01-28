Нью-Йорк на грани: Власти города сообщили о катастрофическом развитии событий

Мамдани подчеркнул, что разрыв между доходами жителей продолжает расти, а высокая стоимость жизни делает мегаполис недоступным для значительной части населения. Именно поэтому власти, по его словам, намерены пересмотреть социальную и экономическую политику города.
Ранее в Нью-Йорке неизвестный пытался сорвать флаг России со здания генконсульства. Злоумышленник забрался на балкон второго этажа и, не сумев взломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать и снять российский флаг с флагштока.
