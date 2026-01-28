Нью-Йорк на грани: Власти города сообщили о катастрофическом развитии событий

Каждый четвёртый житель Нью-Йорка находится за чертой бедности. Об этом заявил мэр американского мегаполиса Зохран Мамдани в интервью телеканалу CNBC. По его словам, ситуация выглядит особенно парадоксально на фоне статуса города как самого богатого и одновременно самого дорогого в США.