Беглов отметил высокий престиж высшей школы Петербурга

Губернатор Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский приняли участие в заседании Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти. Оно прошло в Санкт‑Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) на Большой Морской улице.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с участием наших высших учебных заведений в федеральных программах, а также с организацией профориентационной работы в сфере перспективных технологий.
«Наш город — один из главных научных и образовательных центров страны. Каждый пятый экономически активный житель занят в сфере науки и образования. Петербург входит в число лидеров национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Это результат системной работы вузов, научных школ, исследовательских центров», — сказал Александр Беглов, подчеркнув, что поддержка талантливой молодёжи относится к числу главных задач городского правительства.
В Петербурге ребята уже со школьного возраста получают возможность заниматься наукой. Для студентов и аспирантов предусмотрены гранты, премии и городские стипендии. Ежегодно в городе проводятся более 20 конкурсов — в прошлом году в них участвовало 9 тыс. человек, и каждый пятый получил финансовую поддержку.
К слову, команды СПбГУ уже в пятый раз подряд выиграли чемпионат мира по программированию и в шестой раз завоевали золото Международной студенческой олимпиады по математике, а проекты по робототехнике из ИТМО и Политеха регулярно побеждают на самых престижных международных соревнованиях. Горный университет в пятый раз вошёл в топ-5 мировых вузов в своей отрасли, а команда СПбГУПТД получила премию правительства России.
При этом число студентов в Северной столице увеличивается с каждым годом. Так, этим летом в вузы Петербурга столицы поступило больше миллиона заявлений от абитуриентов из всех регионов России и зарубежья. Как подчеркнул градоначальник, это свидетельствует о росте престижа высшей школы нашего гороад, а одно из её крупных достижений — востребованность выпускников. Их подавляющее большинство быстро находят работу.
На встрече Александр Беглов напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным задаче по достижению технологического суверенитета страны. О основой её успешного выполнения является подготовка кадров. Инженерно-технических специалистов готовят свыше 30 петербургских вузов — в них учатся свыше 100 тыс. студентов. Причём треть из них — по специальностям, связанным с беспилотными технологиями. Петербург — лидер в этой сфере и является опорной площадкой в реализации соответствующего национального проекта.
«Большинство дипломированной молодёжи будет востребовано здесь, дома», — подчеркнул губернатор.
К слову, на заседании совета глава города на Неве вручил директору Петровского колледжа Елене Васиной знак отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом». Он присуждён за развитие системы профессионального образования города и многолетний добросовестный труд.