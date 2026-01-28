Беглов отметил высокий престиж высшей школы Петербурга

К слову, команды СПбГУ уже в пятый раз подряд выиграли чемпионат мира по программированию и в шестой раз завоевали золото Международной студенческой олимпиады по математике, а проекты по робототехнике из ИТМО и Политеха регулярно побеждают на самых престижных международных соревнованиях. Горный университет в пятый раз вошёл в топ-5 мировых вузов в своей отрасли, а команда СПбГУПТД получила премию правительства России.