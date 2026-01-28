Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия собралась перекрыть дороги и ж/д пути на границе с Россией

Латвийские власти разрабатывают план по демонтажу автомобильных и железных дорог на восточной границе страны. Об этом в интервью LSM заявил министр обороны республики Андрис Спрудс.

Источник: Life.ru

Он пояснил, что в случае усиления угрозы безопасности страна готова пойти на полное перекрытие ключевых путей сообщения с Россией. Глава оборонного ведомства утверждает, что подготовка к возможному уничтожению инфраструктуры уже ведётся на уровне конкретных правительственных директив. Военный совет при президенте Латвии совместно с министерством транспорта и связи предоставил свои обобщённые заключения по данному вопросу.

Эти документы станут основой для начала практических работ в случае дальнейшей эскалации напряжённости. План предусматривает физическую ликвидацию дорожного полотна и железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что Латвия завершила возведение сплошного заградительного сооружения на границе с Россией. Общая длина инженерного забора составила примерно 280 километров. Компания-исполнитель работ отметила, что следующий этап проекта запланирован на конец 2026 года. К этому сроку вся приграничная полоса должна быть оснащена комплексной технологической инфраструктурой для контроля.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.