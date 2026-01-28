Латвия собралась перекрыть дороги и ж/д пути на границе с Россией

Он пояснил, что в случае усиления угрозы безопасности страна готова пойти на полное перекрытие ключевых путей сообщения с Россией. Глава оборонного ведомства утверждает, что подготовка к возможному уничтожению инфраструктуры уже ведётся на уровне конкретных правительственных директив. Военный совет при президенте Латвии совместно с министерством транспорта и связи предоставил свои обобщённые заключения по данному вопросу.