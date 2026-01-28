Уже 27 стран согласились участвовать в созданном Трампом Совете мира

В опубликованный список вошли страны Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Среди них — США, Венгрия, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Египет, Индонезия и Вьетнам. Всего на данный момент участие подтвердили 27 государств.
Как отмечается, администрация Дональда Трампа разослала приглашения примерно 50 странам. В числе получивших предложения — государства самых разных регионов, от Австралии до Японии. Россия и Украина также находятся в списке приглашённых, однако официальных заявлений об их участии пока не было.
Напомним, что ранее в Совете мира официально подтвердили, что Белоруссия является страной-участницей организации. Изначально устав Совета мира подписали 18 международно признанных государств и представители Косова на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. В обновлённом списке официально появились Белоруссия, Албания, Камбоджа, Египет, Сальвадор, Иордания и Кувейт.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.