Уже 27 стран согласились участвовать в созданном Трампом Совете мира

Уже 27 государств подтвердили участие в созданном по инициативе США Совете мира по восстановлению и управлению сектором Газа. Об этом стало известно из страницы организации в соцсети X.

Источник: Life.ru

В опубликованный список вошли страны Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Среди них — США, Венгрия, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Египет, Индонезия и Вьетнам. Всего на данный момент участие подтвердили 27 государств.

Как отмечается, администрация Дональда Трампа разослала приглашения примерно 50 странам. В числе получивших предложения — государства самых разных регионов, от Австралии до Японии. Россия и Украина также находятся в списке приглашённых, однако официальных заявлений об их участии пока не было.

Напомним, что ранее в Совете мира официально подтвердили, что Белоруссия является страной-участницей организации. Изначально устав Совета мира подписали 18 международно признанных государств и представители Косова на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. В обновлённом списке официально появились Белоруссия, Албания, Камбоджа, Египет, Сальвадор, Иордания и Кувейт.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше