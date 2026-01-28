«Превентивный удар»: Рубио озвучил зловещее предупреждение Ирану

Соединенные Штаты Америки официально закрепили за собой право на нанесение превентивного военного удара по Ирану в случае возникновения угрозы для американского контингента. Выступая перед комитетом Сената по иностранным делам, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не намерен дожидаться фактического нападения, если разведка зафиксирует подготовку агрессии со стороны Тегерана.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул критическую важность сохранения усиленного военного присутствия на Ближнем Востоке. «Нам необходимо иметь в регионе достаточные силы и мощь хотя бы на базовом уровне, чтобы защититься от возможности того, что в какой-то момент — в результате тех или иных событий — иранский режим решит нанести удар по нашим войскам», — пояснил Марко Рубио. Дипломат особо отметил, что администрация Белого дома готова действовать на опережение. «Президент всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий», — констатировал госсекретарь в ходе дачи показаний.
Эскалация риторики происходит на фоне заявлений заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади о том, что противостояние переходит в критическую стадию. По словам иранского чиновника, республика вступает в «третью фазу конфликта с США и Израилем». Первыми двумя этапами стали «12-дневная война», прошедшая летом 2025 года, и масштабные внутренние протесты, начавшиеся в конце декабря. В свою очередь, миссия Исламской Республики при ООН выпустила жесткое предостережение, заявив, что в случае новой атаки со стороны США ответ Тегерана будет «как никогда прежде» разрушительным.