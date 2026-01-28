«Превентивный удар»: Рубио озвучил зловещее предупреждение Ирану

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул критическую важность сохранения усиленного военного присутствия на Ближнем Востоке. «Нам необходимо иметь в регионе достаточные силы и мощь хотя бы на базовом уровне, чтобы защититься от возможности того, что в какой-то момент — в результате тех или иных событий — иранский режим решит нанести удар по нашим войскам», — пояснил Марко Рубио. Дипломат особо отметил, что администрация Белого дома готова действовать на опережение. «Президент всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий», — констатировал госсекретарь в ходе дачи показаний.