Рубио: США готовы к превентивному удару по Ирану

«Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и, потенциально, но это необязательно произойдёт, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдёт», — сказал Рубио на слушаниях в Конгрессе, комментируя военные приготовления Вашингтона, касающиеся Ирана.
Рубио также заявил о намерении Вашингтона продолжать наращивать военное присутствие в ближневосточном регионе, ориентируясь на потенциальные угрозы со стороны Ирана. Он пояснил, что текущие действия США направлены на обеспечение возможности размещения сил для защиты американцев от возможной иранской угрозы.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что «прекрасная» американская армада приближается к берегам Ирана. По его словам, Соединённые Штаты на этом этапе хотели бы вступить в переговоры с иранской стороной, не прибегая к применению силы.
