Межевич объяснил, как РФ может ответить на попытки морской блокады Европы

Россия может рассмотреть меры по нанесению «неприемлемого» ущерба странам Европы, пытающимся задерживать суда так называемого российского «теневого флота» в водах Балтийского моря. Об этом в интервью сайту MK.ru заявил профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Он напомнил, что в задержаниях принимают участие Британия, Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Франция, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, Польша.
По словам Межевича, одной из ключевых ответных мер могла бы стать организация системы конвоев для защиты торговых судов. Эксперт также предложил возродить концепцию добровольного флота, где гражданские суда при угрозе захвата могли бы использовать вооружение.
Межевич напомнил исторический опыт, когда суда при необходимости устанавливали пушки из трюмов или использовались в качестве военных ловушек.
Эксперт подчеркнул, что термин «теневой флот» отсутствует в международном морском праве и был введен для борьбы с обходом российскими судами санкций. Он отметил, что Великобритания активно координирует военно-морскую политику прибалтийских государств и Польши в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Британия будет направлять доходы от конфискованной нефти РФ на Украину.