ОАК и Flamingo Aerospace подписали соглашение о поставке Ил-114−300 в Индию

Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Flamingo Aerospace подписали предварительное соглашение о поставке в Индию шести турбовинтовых самолетов Ил-114−300.
Подписание состоялось в рамках международной авиационной выставки Wings India 2026, сообщили в корпорации. Отмечается, что поставка шести самолетов станет первым этапом сотрудничества и направлена на удовлетворение растущего спроса Индии на региональные авиаперевозки.
В рамках договоренностей ОАК планирует предоставить индийскому партнеру дорожную карту развития авиационных компетенций. Документ предполагает поэтапное расширение возможностей по сборке, техническому обслуживанию и модификации самолетов на территории Индии.
Стороны также заявили о заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве и реализации других авиационных программ ОАК. Ожидается, что это позволит укрепить позиции Flamingo Aerospace как партнера по продвижению российской авиационной техники на индийском рынке.
Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков сообщал, что российские самолеты могут начать производить в Индии. По его словам, страна является стратегическим партнером России в авиационной сфере, а быстрый рост гражданской авиации в Индии требует увеличения парка региональных самолетов. В качестве перспективных проектов он называл Ил-114 и Superjet 100, к которым индийские партнеры проявляют интерес, в том числе с точки зрения возможной локализации производства.