ОАК и Flamingo Aerospace подписали соглашение о поставке Ил-114−300 в Индию

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков сообщал, что российские самолеты могут начать производить в Индии. По его словам, страна является стратегическим партнером России в авиационной сфере, а быстрый рост гражданской авиации в Индии требует увеличения парка региональных самолетов. В качестве перспективных проектов он называл Ил-114 и Superjet 100, к которым индийские партнеры проявляют интерес, в том числе с точки зрения возможной локализации производства.