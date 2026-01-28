Рубио раскрыл истинную цель «Совета мира»

Государственный секретарь США Марко Рубио официально опроверг предположения о том, что создаваемый по инициативе Вашингтона «Совет мира» призван полностью подменить собой Организацию Объединенных Наций. Выступая перед комитетом Сената по иностранным делам в среду, глава американской дипломатии подчеркнул, что новая структура создается из-за фактического паралича существующих международных институтов в критических зонах конфликтов.
Дипломат подверг жесткой критике эффективность ООН в вопросе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. «Это не замена ООН, но в случае с Газой ООН принесла очень мало пользы, за исключением продовольственной помощи», — заявил Марко Рубио в ходе дачи показаний. Таким образом, Белый дом фактически признал неспособность традиционных механизмов решать острые геополитические задачи, сделав ставку на коалицию заинтересованных государств под эгидой США.
На текущий момент свое участие в новой структуре подтвердили уже 27 стран. Всего администрация США направила предложения главам порядка 50 государств, включая Россию и Украину. Основной задачей «Совета мира» заявлено восстановление и управление сектором Газа.
Белоруссия уже вступила в «Совет мира», а президент России Владимир Путин выразил готовность направить в фонд новой организации 1 миллиард долларов из замороженных в США российских активов для решения гуманитарных проблем Палестины. Но вопрос о вступлении пока рассматривается.