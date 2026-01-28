Ричмонд
Рубио заявил о праве США на превентивный удар по Ирану

Марко Рубио заявил, что для защиты при вероятной атаке Ирана США должны иметь в регионе достаточные силы «хотя бы на базовом уровне».

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна оставляет за собой право нанести превентивный удар по Ирану при угрозе атаки Тегерана на американские силы в регионе, пишет РИА Новости.

По словам Марко Рубио, США должны иметь в регионе достаточные силы «хотя бы на базовом уровне», чтобы защититься при вероятной атаке Тегерана.

«Президент всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий», — добавил американский госсекретарь.

Ранее Дональд Трамп заявил об отправке к берегам Ирана группы военных кораблей под командованием авианосца USS Abraham Lincoln. Он охарактеризовал морскую группировку как «огромную армаду».

