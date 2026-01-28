Политолог Топорнин раскрыл условие, способное привести к распаду НАТО

Потенциальный распад НАТО возможен лишь при условии создания Европой собственной независимой от США военно-политической организации. Об этом заявил политолог Николай Топорнин в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, пока европейцы не создадут подобную структуру, заменяющую альянс, вопрос о его ликвидации не будет рассматриваться. Эксперт отметил, что ни США, ни Европе не выгодно окончательно портить отношения из-за тесных экономических связей.
Топорнин подчеркнул, что для замены НАТО Европе потребуется создать соответствующую инфраструктуру, включая единые военные базы, что является сложной и долгосрочной задачей. Пока такой альтернативы нет, европейцы не будут поднимать вопрос о выходе из альянса.
Политолог добавил, что Североатлантический альянс может трансформироваться из военно-политической в чисто политическую организацию только после появления её функциональной европейской замены.
Ранее сообщалось, что главная задача генсека НАТО Марка Рютте заключается в недопущении выхода США из альянса.