Литва запретила въезд автомобилей из РФ с более чем 200 л топлива в баке

Департамент утверждает, что избытки горючего из таков «сливают на продажу». В ведомстве подсчитали, что в среднем в сутки на территорию Литвы въезжают порядка 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией, а за месяц их число достигает 7,1 тыс. Если из одной фуры незаконно сливается 500 литров дизтоплива, то за сутки это составит 100 тыс. л, в Литва за месяц из-за этого может потерять 2,2 млн евро в виде неуплаченных налогов.