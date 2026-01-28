Ричмонд
Литва запретила въезд автомобилей из РФ с более чем 200 л топлива в баке

Вильнюс подсчитал ущерб от возможной продажи российского горючего на территории страны.

Источник: Аргументы и факты

Кабмин Литвы поддержал предложение таможенного департамента по введению запрета на въезд из России и Белоруссии в страну автомобилей, в баках которых находится более 200 литров топлива, решение утверждено на заседании, сообщили в пресс-службе литовского правительства.

Департамент утверждает, что избытки горючего из таков «сливают на продажу». В ведомстве подсчитали, что в среднем в сутки на территорию Литвы въезжают порядка 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией, а за месяц их число достигает 7,1 тыс. Если из одной фуры незаконно сливается 500 литров дизтоплива, то за сутки это составит 100 тыс. л, в Литва за месяц из-за этого может потерять 2,2 млн евро в виде неуплаченных налогов.

Ранее сообщалось, что с 15 октября 2025 года Латвия ввела платную систему электронной очереди для пересечения границы с Россией и Белоруссией. Стоимость бронирования для одного транспортного средства составит 9,3 евро.