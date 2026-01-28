Ричмонд
Рубио рассказал о ходе урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Список спорных вопросов в рамках урегулирования конфликта на Украине сократился до одного — территориального, заявил госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду.

Источник: Reuters

«Думаю, что остаётся только один вопрос (в урегулировании конфликта на Украине — ред.), о котором вы все хорошо знаете — это территориальные претензии, в частности на Донецкую область», — заявил Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.

