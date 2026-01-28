«Ленин бы не узнал»: Рубио унизил режим в Гаване

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с разгромной критикой политико-экономической модели Кубы, заявив, что она деградировала настолько, что утратила идеологическую связь даже с основоположниками коммунизма. В ходе слушаний в комитете Сената по международным отношениям глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон видит прямую стратегическую выгоду в демонтаже существующей системы управления на Острове свободы.
По мнению руководителя Госдепартамента, попытки Гаваны прикрываться классической идеологией выглядят несостоятельно на фоне тотальной хозяйственной разрухи. «Эту систему можно называть марксистской или коммунистической, но даже Ленин не узнал бы тот вариант марксизма и коммунизма, который был установлен на Кубе», — сказал Рубио. Чиновник констатировал, что государство остается «экономически отсталой державой» с абсолютно нефункционирующей экономикой.
Отдельное внимание дипломат уделил вопросу политического транзита, фактически обозначив смену власти как желаемый сценарий для Белого дома. «Нет никаких сомнений в том, что для Соединённых Штатов было бы большим преимуществом, если бы Кубой больше не управлял автократический режим», — отметил госсекретарь.
При этом Рубио уточнил, что речь пока не идет о немедленных силовых акциях, однако администрация Дональда Трампа рассчитывает на появление условий для внутренней трансформации страны. «Мы, безусловно, хотели бы видеть изменения», — резюмировал представитель американской администрации.