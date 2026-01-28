«Ленин бы не узнал»: Рубио унизил режим в Гаване

По мнению руководителя Госдепартамента, попытки Гаваны прикрываться классической идеологией выглядят несостоятельно на фоне тотальной хозяйственной разрухи. «Эту систему можно называть марксистской или коммунистической, но даже Ленин не узнал бы тот вариант марксизма и коммунизма, который был установлен на Кубе», — сказал Рубио. Чиновник констатировал, что государство остается «экономически отсталой державой» с абсолютно нефункционирующей экономикой.