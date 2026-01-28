«Укрэнерго»: дефицит электроэнергии на Украине невозможно восполнить

Энергосистема Украины столкнулась с острым и неустранимым дефицитом мощности. Об этом в соцсетях заявил глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
«Имеющийся острый дефицит мощности нельзя покрыть ни за счет имеющейся генерации, ни за счет импорта», — написал он в соцсетях. По его словам, система испытывает такую нехватку мощностей, которую невозможно восполнить.
В стране действуют графики аварийных отключений света. Сложная ситуация сохраняется в Киеве и области, где накануне без электричества оставались свыше 700 тысяч потребителей.
Ранее в Министерстве энергетики Украины сообщали, что все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения, что существенно снизило их способность производить электроэнергию.